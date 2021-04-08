Denizlispor - Kasımpaşa maçı canlı

Denizlispor , Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Topladığı 25 puanla son sırada yer alan ve 3 maçtır kazanamayan Denizlispor, evinde galibiyet hasretine nokta koymak istiyor. Lider Beşiktaş 'ı deviren ve moral depolayan Kasımpaşa ise evine 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

MAÇ BAŞLADI!





Denizlispor: Cenk, Leismann, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Mesanovic, Rodallega.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin.

Denizlispor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan ve saat 16.00’da başlayan maçı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

SÜPER LİG PUAN DURUMU