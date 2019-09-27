Denizlispor - Kasımpaşa (CANLI)

Denizlispor ile Kasımpaşa Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Denizli Atatürk Stadı'nda 3 puan mücadelesi veriyor. Son haftalarda kazanamayan Denizlispor rakibini taraftarının desteği ile mağlup etmek istiyor. Antalyaspor'u 3-0 yenerek geçen hafta ilk galibiyetini alan Kasımpaşa ise yakaladığı çıkışı Denizlispor maçında devam ettirmek istiyor.

Yukatel Denizlispor'un ilk 11'i: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Sackey, Aissati, Murawski, Sacko, Barrow, Rodallega

Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Fatih, Pavelka, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç, Khalili, Hajradinovic, İlhan Depe, Mustafa Pektemek, Thiam

Denizlispor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yukatel Denizlispor ile Kasımpaşa arasında saat 15.00'te Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde haftaya 4 puanla 16. sırada giren lacivert-beyazlılar, deplasmanda ise 6 ayı aşkın süredir galibiyet alamıyor. Ligdeki son dış saha galibiyetini 16 Mart'ta Akhisarspor karşısında 3-2'lik skorla alan Kasımpaşa, daha sonra deplasmanda oynadığı 6 maçtan da puan alamadı.

Teknik direktör Yücel İldiz yönetimindeki Yukatel Denizlispor ise sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son 3 lig maçında galip gelemedi. Ege temsilcisi haftaya 8 puanla 5. sırada girdi.

İki takım Süper Lig'de 9 yılı aşkın bir süre sonra birbirlerine rakip olacak. Son olarak 2009-2010 sezonunda karşılaşan iki ekibin 28 Mart 2010'daki son maçında 3-3'lük beraberlikle taraflar sahadan ayrılmıştı.



