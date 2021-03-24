Denizlispor karıştı! Mali sıkıntılar ön planda

İlk yarıda aynı sorunlar nedeniyle Aissati, Subotic, Bergdich, Varela gibi yabancı futbolcularını kaybeden Denizli'de, Başakşehir maçı öncesinde Lopes, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini feshederken, takımın en golcüsü Rodallega da tesiste tartışma çıkardı.

Sezonun ilk yarısında takımın 1 numaralı file bekçisi olmasına rağmen ikinci yarıda hiç forma giymeyen kaleci Pantilimon'un ücretini almadan maça çıkmamakta direttiği belirtilirken, Cenk'in de güçlükle maça çıkmaya ikna edildiği iddia edildi. Takımın 6 Mart'taki Yeni Malatyaspor galibiyetinin primlerini halen alamadığı, 5 Nisan'da deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi bu nedenle yeni bir krizin patlak verme ihtimalinin kapıda olduğu öğrenildi.

DENİZLİ, (DHA)