Denizlispor kaptanı Gökhan Süzen: Reaksiyonumuz çok iyiydi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında TFF 1.Lig ekibi Denizlispor , Galatasaray 'ı seri penaltı atışlarında devirmeyi başardı. Horozlar'ın kaptanı Gökhan Süzen de maçın ardından kurtarışlarıyla galibiyette büyük rol oynayan Abdülkadir Sünger'i tebrik etti.

Süzen, "Galatasaray'a karşı şişirmeden oynadık. İlk gol tekrar izlensin. Bu çalıştığımız bir şeydi. 2 tane hızlı gol yedik. Hızlı golden sonra reaksiyonumuz çok iyiydi. Rakibe saygı duyuyoruz ama burada göze hoş gelen futbol oynamaya çalıştık. Genç kalecimiz Abdulkadir'e teşekkür ediyorum. İnanılmaz toplar çıkardı. Takım olarak bir sinerji yakaladık ve bu şekilde galip gelmek bizim için çok sevindirici" ifadelerini kullandı.