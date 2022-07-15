Sezon öncesi kamp çalışmalarına Burdur kampı ile devam eden Denizlispor 'da kulüp başkanı Mehmet Uz değerlendirmelerde bulundu. 25 Haziran'da topbaşı yaptıklarını belirten Başkan Uz, "Takımımız 20 gündür tesislerimizde yoğun bir çalışma temposu ile hazırlıklarını sürdürdü. Hem hocamızla hem mevcut kadromuzla yolumuza devam edecek olmamız büyük avantaj. Geçen sezona sıkıntılarla başlamıştık. Ancak bu sezon erkenden aldığımız tedbirler ve yaptığımız plan ve programlarla sezona erken başlayan takımlardan biri olduk. Burdur'da yapacağımız kamp ve oynayacağımız hazırlık maçlarıyla sezona en iyi şekilde başlayacağımıza inanıyorum. Takımımızın çalışmalarından memnunum" dedi.

Bunun yanı sıra kulübün gelirlerini arttıracak çalışmalara da büyük önem verdiklerini belirten Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Sportif başarının gelmesi mali ve idari olarak da iyi olmaya bağlı. Biz bu kulübü, tüm şehrin üzerinde hakkı olan bir emanet olarak aldık. Bu emanetin her kuruşu kıymetlidir. O yüzden sadece gelirlere değil, giderlere de dikkat ediyoruz. Denizli bir tekstil kenti. Böyle bir imkanımız varken neden forma, eşofman ve kamp malzemesi gibi ihtiyaçlarımızı başka yerlerden tedarik ederek fazla para ödeyelim diyerek kollarımızı sıvadık. Yaptığımız görüşmeler ve çalışmalar sonucunda, yeni sezonda takımımızın Denizli'de üretilen forma ve diğer malzemeleri kullanmasını sağladık. Böylece bu gider kalemimizden büyük tasarruf sağladık. Forma reklamları, sponsorluk ve reklam gelirleri konusunda da önemli çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız" dedi.