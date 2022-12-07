Denizlispor için kritik 3 hafta

Oynadığı 15 maçta aldığı 1 galibiyet ve topladığı 6 puanla kurtuluş hattının 8 puan gerisinde kalan Denizli, kalan 3 sınavda Altay, Adanaspor (D) ve Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Son çıktığı maçta Yılport Samsunspor'a deplasmanda 5-0 yenilmenin üzüntüsünü yaşayan Denizlispor , bu karşılaşmalardan da yenik ayrılırsa henüz ilk yarıda umutlarını büyük ölçüde azaltacak.

Cumartesi günü 7 maçtır yenilmeyerek son 5 maçta 4 galibiyet alan Altay'ı Ege derbisinde konuk edecek yeşil-siyahlı ekip, sahadan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Taraftar Denizlispor için kenetlendi

Denizlispor taraftarları takımın ligde kalması için kenetlendi. Taraftar gruplarından Horozlar gurubu 10 Aralık 2022 Cumartesi günü oynanacak olan Denizlispor - Altay maçı öncesi stadın önünde lokma hayrı yaptıracak.

Horozlar taraftar grubu Başkanı Serdar Koç ve Tayfun Ayaz, “Denizlispor'umuzun içinde bulunduğu sıkıntılardan dolayı horozlar taraftar grubu olarak 4 bin kişilik lokma hayrı yapmaya karar verdik. Etkinliğe herkesi davet ettik. Gün birlik olma günüdür, inşallah bu hayrımızın ardından Altay maçını kazanıp Denizlispor'umuzun üzerindeki karabulutları dağıtmak istiyoruz” dedi.

DHA - İHA