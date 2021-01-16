Denizlispor - Hatayspor canlı

Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Denizlispor, 19. hafta mücadelesinde Hatayspor'u konuk ediyor. Denizlispor kötü gidişatını durdurmak için sahasında kazanmak istiyor. Ömer Erdoğan yönetiminde sezona muhteşem başlayan ve devam ettiren Hatayspor ise deplasmanda galibiyet arıyor.

MAÇ BAŞLADI!

Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Tiago Lopes, Leismann, Muhammet Özkal, Murawski, Recep Niyaz, Dossevi, Hadi Sacko, Sagal, Mesanovic.

Hatayspor: Akın, Popov, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Ruben, Akintola, Adama Traore, Boupendza, Mame Diouf.

Denizlispor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayan Denizlispor-Hatayspor karşılaşmasında hakem Koray Gençerler düdük çalıyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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