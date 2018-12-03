Denizlispor haftayı 2. sırada kapattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, ligin 14. haftasında cumartesi günü oynadığı Balıkesirspor Baltok maçından beraberlikle ayrılarak haftayı 2. sırada kapattı.

03 Aralık 2018, Pazartesi 10:58
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Denizlispor haftayı 2. sırada kapattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, ligin 14. haftasında cumartesi günü oynadığı Balıkesirspor Baltok maçından beraberlikle ayrılarak haftayı 2. sırada kapattı.

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında cumartesi günü Balıkesirspor Baltok’a konuk oldu. Mücadeleden golsüz eşitlikle ayrılan Denizlispor zirve takibini sürdürdü. 14. hafta itibari ile 29 puan toplayan Denizli temsilcisi, 34 puanlı Gençlerbirliği’nin ardından 2. sırada yer aldı. Denizlispor’u 28 puana sahip Gazişehir Gaziantep Kulübü takip etti.

Denizlispor ligin 15. haftasında pazar günü lider Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.

İHA

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