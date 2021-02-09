Süper Lig'de şu ana dek 4 farklı teknik direktör yönetiminde 23 maçta 4 galibiyet alabilen Denizlispor, son sıradan bir türlü kurtulamazken kulüpteki tartışmalar bitmiyor. Yapılan transferlerden dolayı taraftarlar tarafından eleştirilen sportif direktör İhsan Burak Özsaraç istifa ettiğini açıkladı.

Özsaraç'ın istifa metni şu şekilde:

"ÇOK DEĞERLİ DENİZLİSPOR AİLESİ ,

Yaklaşık 2 yıldır, Yukatel Denizlispor’da sürdürdüğüm sportif direktörlük görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.

Denizlispor’umuz Süper Lig'de kalmayı başaracak, büyük bir taraftara, futbolcu grubuna, teknik heyete sahiptir ve mutlaka başaracaktır. Bu yolda, gönülden bağlı olduğum kulubüme sonsuz başarılar diliyorum.

İhsan Burak Özsaraç"