Denizlispor gümbür gümbür geliyor

En önemli rakiplerinden Osmanlıspor'un evinde Hatayspor'a yenildiği haftayı çok iyi değerlendiren yeşil-beyazlılar bu galibiyetle hem 54 puana yükselip liderliğini korudu hem de Başkent temsilcisiyle bitime 8 maç kala arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Büyük bir avantajı eline geçiren Ege ekibi, 2009-2010 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e iyice göz kırpmaya başladı. Milli maç arasına oldukça moralli giren yeşil-siyahlılarda teknik direktör Yücel İldiz önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, temkinli konuşmayı da ihmal etmedi.

Güzel bir haftayı geride bıraktıklarını ancak henüz şampiyonluğu garantilemediklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Hepimiz büyük sevinç yaşıyoruz. Taraftarımız Afyon'da kendilerine ayrılan kısmı tıklım tıklım doldurdu. Herkes başarıya inandı. Ancak önümüzde oynanmamış 8 müsabaka daha bulunuyor. Hiçbir şey bitmedi, bunun farkındayız. Zorlu rakiplerle maçlarımız devam edecek. Afyon'da 3-0 öne geçmemize rağmen, maç rakibe dönebilirdi. Artık futbolda kolay diye bir olgu kalmadı. Verilen arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz ve yolumuza devam edeceğiz" dedi. Denizlispor kalan haftalarda Altay, Adanaspor (D), Boluspor, Giresunspor (D), Balıkesirspor, Gençlerbirliği (D), Karabükspor ve İstanbulspor'la (D) karşılaşacak.

DHA