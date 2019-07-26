Denizlispor gözünü kararttı: Abel Hernandez bombası!
Süper Lig’e 9 sezon sonra çıkan Denizlispor, ligde kalıcı olmak adına transferde gözünü kararttı. Hugo Rodallega, Hadi Sacko ve Christian Sapunaru gibi isimleri renklerine bağlayan Yeşil-Siyahlılar, rotasını dünyaca ünlü bir yıldıza çevirdi: Abel Hernandez...
Ege temsilcisi, son olarak CSKA Moskova forması giyen Uruguaylı golcü için çalışma başlattı. 28 yaşındaki futbolcu ile ilk görüşmesini gerçekleştiren Denizli yönetimi, oyuncu cephesinden olumlu yanıt aldı. Avrupa’dan birkaç takımın daha radarında olan Hernandez’in teklifleri değerlendireceği ve en kısa zamanda Yeşil-Siyahlılar’a haber göndereceği kaydedildi.