Denizlispor gözünü kararttı: Abel Hernandez bombası!

Ege temsilcisi, son olarak CSKA Moskova forması giyen Uruguaylı golcü için çalışma başlattı. 28 yaşındaki futbolcu ile ilk görüşmesini gerçekleştiren Denizli yönetimi, oyuncu cephesinden olumlu yanıt aldı. Avrupa’dan birkaç takımın daha radarında olan Hernandez’in teklifleri değerlendireceği ve en kısa zamanda Yeşil-Siyahlılar’a haber göndereceği kaydedildi.