Denizlispor ile Göztepe, Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelecek. Ligde 14. haftada deplasmanda Erzurumspor’u 2-1 mağlup ettikten sonra 7 maçta galip gelemeyen Denizlispor, bu periyotta 2 beraberlik ve 3’ü üst üste olmak üzere 5 yenilgi yaşadı. Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran ve takımı Hakan Kutlu'ya emanet eden Horozlar, kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Son 3 maçtan 2 galibiyet çıkaran Göztepe ise yeni hocası Ünal Karaman'la ilk zaferini almak, Ege derbisinden 3 puanla ayrılmak istiyor.

Denizlispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

31 Ocak Pazar günü Denizli Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Denizlispor - Göztepe muhtemel 11'ler:

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Fabiano, Kubilay, Bergdich, Yasin, Murawski, Recep, Sagal, Sacko, Rodallega

Göztepe: İrfan, Murat, Titi, Mihojevic, Emir, Nwobodo, Halil, Zulj, Yalçın, Tripic, Ndiaye

Denizlispor'da sakatlıkları devam eden Mesanovic, Mustafa, Bakalorz ve Özgür çek zorlu maçı kaçıracak isimler. Göztepe'de ise tek eksik kırmızı kart cezalısı Soner Aydoğdu.