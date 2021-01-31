Denizlispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)
Süper Lig’in 22. haftası Ege derbisine sahne oluyor. Yoluna teknik direktör Hakan Kutlu ile devam etme kararı alan Denizlispor, Göztepe’yi ağırlıyor. 7 maçtır kazanamayan ve ligin dibine demir atan Horozlar, kötü gidişata son vermek istiyor. Göztepe ise yeni hocası Ünal Karaman'la ilk galibiyetini almanın peşinde. Peki, Denizlispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Denizlispor ile Göztepe , Süper Lig 'in 22. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde 14. haftada deplasmanda Erzurumspor’u 2-1 mağlup ettikten sonra 7 maçta galip gelemeyen Denizlispor, bu periyotta 2 beraberlik ve 3’ü üst üste olmak üzere 5 yenilgi yaşadı. Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran ve takımı Hakan Kutlu'ya emanet eden Horozlar, kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Son 3 maçtan 2 galibiyet çıkaran Göztepe ise yeni hocası Ünal Karaman'la ilk zaferini almak, Ege derbisinden 3 puanla ayrılmak istiyor.
Denizlispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
31 Ocak Pazar günü Denizli Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.
Denizlispor - Göztepe maçı ilk 11'leri
Denizlispor: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Sakıb, Kubilay, Recep, Murawski, Sagal, Mesanovic, Rodallega
Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Alpaslan, Obinna, Zulj, Halil, Tripic, Cherif