Denizlispor ile Göztepe , Süper Lig 'in 22. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde 14. haftada deplasmanda Erzurumspor’u 2-1 mağlup ettikten sonra 7 maçta galip gelemeyen Denizlispor, bu periyotta 2 beraberlik ve 3’ü üst üste olmak üzere 5 yenilgi yaşadı. Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran ve takımı Hakan Kutlu'ya emanet eden Horozlar, kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Son 3 maçtan 2 galibiyet çıkaran Göztepe ise yeni hocası Ünal Karaman'la ilk zaferini almak, Ege derbisinden 3 puanla ayrılmak istiyor.

Denizlispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

31 Ocak Pazar günü Denizli Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Denizlispor - Göztepe maçı ilk 11'leri

Denizlispor: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Sakıb, Kubilay, Recep, Murawski, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Alpaslan, Obinna, Zulj, Halil, Tripic, Cherif



