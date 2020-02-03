Galibiyete hasret kalan Denizlispor, Galatasaray ’ın ardından geçen hafta kendi evinde Antalyaspor’a da 3-0 mağlup oldu. Düşme hattıyla makas gittikçe daralıyor. Yeşil siyahlılarda takıma katılan stoper Ben Youssef’in bu maçta forma giymesi beklenirken, Tolghan ve Hadi Sacko’nun sakatlıkları nedeniyle yer almayacakları bildirildi.

İkinci devreye Antalya galibiyetiyle girip, geçen hafta yeni stadının açılışında da Beşiktaş’ı 2-1 ile deviren Göztepe bu sezon ilk defa üst üste iki maçtan kayıpsız ayrılmış oldu. 29 puanla 8. sırada yer alan sarı kırmızılı ekipte Wallace Reis ve yeni transfer Zlatko Tripic sakatlıkları nedeniyle sahada yer alamayacaklar.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• Denizlispor’un ligdeki son 5 maçı 2,5 Gol Üstü bitti.

• Denizlispor son 4 lig maçında galibiyet görmedi.

• Göztepe’nin ligde son 7 maçının 6’sında 2,5 Gol barajı aşıldı.

• Göztepe son 6 deplasman maçının 4’ünden galibiyetle ayrıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ BU MAÇA NE OYNUYOR?

Canlı Bahis öncesinde bu maçı kuponlarında değerlendiren Misli.com üyelerinin %24’ü ev sahibi Denizli galibiyetine yer verirlerken, taraf seçimine girmeyen %14’lük bir kesim de her iki takımın gol bulacağını varsayarak Karşılıklı Gol Var’ı kuponlarına işaretlemişler.

MİSLİ.COM YAZARI EVREN GÖZ’ÜN ÖNERİSİ NE?

Göztepe, geçen hafta Beşiktaş'ı mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Deplasmanda galip gelmeleri sürpriz olmayacaktır. Garanti kuponlarınızda Göztepe çifte şans oynayabilirsiniz. Sürpriz kuponlarda beraberlik ihtimali eklenebilir. Ayrıca bu maçta KGV olur.







