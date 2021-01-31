Denizlispor - Göztepe canlı

Denizlispor ile Göztepe , Süper Lig 'in 22. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde 14. haftada deplasmanda Erzurumspor’u 2-1 mağlup ettikten sonra 7 maçta galip gelemeyen Denizlispor, bu periyotta 2 beraberlik ve 3’ü üst üste olmak üzere 5 yenilgi yaşadı. Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran ve takımı Hakan Kutlu'ya emanet eden Horozlar, kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Son 3 maçtan 2 galibiyet çıkaran Göztepe ise yeni hocası Ünal Karaman'la ilk zaferini almak, Ege derbisinden 3 puanla ayrılmak istiyor.

KARŞILAŞMA BAŞLADI

GOL | Denizlispor, 41. dakikada Recep Niyaz'ın golüyle 1-0'lık skoru yakaladı. Golde Sagal'ın katkısı çok büyük.

İlk Yarı sona erdi | Karşılaşmanın ilk yarısı Denizlispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Denizlispor - Göztepe maçı ilk 11'leri

Denizlispor: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Sakıb, Kubilay, Recep, Murawski, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Alpaslan, Obinna, Zulj, Halil, Tripic, Cherif

Yukatel Denizlispor - Göztepe maçından notlar

Süper Lig'in 22’nci hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor, sahasında Göztepe’yi konuk etti. İki takım, Süper Lig tarihindeki 10’uncu randevusuna çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda, yeşil-siyahlılar, Göztepe’ye karşı 5 galibiyet 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 14 gol atan Denizli temsilcisi kalesinde 12 gol gördü.

Ligde 14. haftada deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra 7 maçta galip gelemeyen Yukatel Denizlispor, bu periyotta 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu sezon Robert Prosinecki, Kenan Atik ve Yalçın Koşukavak'ın ardından takımın başına Hakan Kutlu'yu getiren yeşil-siyahlı ekip, yeni teknik direktörü yönetimindeki ilk maçına çıktı. Bugün babasının vefat haberini alan deneyimli teknik adam, acısına rağmen takımının başında yer aldı.

Süper Lig’in son sırasında yer alan Denizlispor, bu karşılaşma öncesinde Arjantinli orta saha oyuncusu Fede Varela ile yollarını ayırdı. Sözleşmesi feshedilen genç oyuncu takımla vedalaşıp kentten ayrıldı. Kadro dışı bırakılan isimlerden Mathieu Dossevi ise affedilmesinin ardından maç kadrosunda yer aldı.

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, göreve gelmeden önce 2-1 kaybedilen Fatih Karagümrük maçının kadrosundan 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kalede Pantilimon’un yerine Cenk, savunmanın sağında Özer’in yerine Lopes’e şans veren Kutlu, Ahmet Yasin’in yerine Mesanovic’i oynattı. Takımını 4-1-4-1 dizilişiyle sahaya süren Kutlu, Sacko’yu yedek bırakırken, savunmanın önünde Kulibay’a görev verdi.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ise geçen hafta 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın kadrosundan tek değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı orta sahada Soner Aydoğdu’nun yerine Alpaslan Öztürk’e şans verdi.

DHA