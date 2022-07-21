Denizlispor göğüs sponsorunu buldu

A. Denizlispor Kulübü ile firma arasında sponsorluk anlaşması yaptı. Yapılan anlaşma çerçevesinde Türkiye’de de yatırımları bulunan firma, 2022-2023 sezonunda, Denizlispor’un forma göğüs sponsorluğunu üstlendi.

Yapılan iş birliğinin hayırlı olmasını dileyen firmanın Türkiye CEO’su Devran Bülbül, “Türkiye ekonomisinin büyümesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bu noktada Türk futbolunu da yakından takip ediyor ve Türk sporuna olan inancımızı, sporun bir paydaşı olarak sürdürmeyi hedefliyoruz. A. Denizlispor ile yapmış olduğumuz sponsorluk anlaşmasından ötürü oldukça mutluyuz. Köklü tarihi ile Türk futbolunda derin izler bırakan A. Denizlispor’un, önümüzdeki yıllarda yakalayacağı başarılarla hak ettiği yerlere geleceğine inancımız tamdır. Bu vesile ile iş birliğimizin hayata geçmesinde emeği olan başta Kulüp Başkanı Mehmet Uz ve değerli yönetim kurulu üyeleri olmak üzere A. Denizlispor ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

A. Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz ise kulübü hak ettiği yerlere taşımak için büyük bir emek sarf ettiklerini belirterek, "Bu çalışmalarımızın neticesinde, Türkiye’de önemli yatırımlar yapan ve Türk ekonomisine ciddi katkılar sağlayan marka ile güçlerimizi birleştirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Yapmış olduğumuz sponsorluk anlaşması, yeni sezonda şehrimizin takımına güç verecek. Değerli desteklerinden ötürü Devran Bülbül başta olmak üzere değerli yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

İHA