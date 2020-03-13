Süper Lig'de son iki haftada BTC Türk Yeni Malatyaspor'u yenip, deplasmanda Fenerbahçe ile berabere kalan Yukatel Denizlispor, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma corona virüse karşı alınan önlemler nedeniyle seyircisiz oynanacak. Ev sahibi Denizlispor'da kart cezalısı Murawski'nin yanı sıra sakatlıkları süren Mbamba, Sackey, Sacko, Ben Youssef, Bergdich ve Lopes mücadelede forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı ekipte ise cezalı oyuncu bulunmazken sakatlıkları süren Stancu, Sefa, Ayite ve Polomat’ın tedavileri devam ediyor.

Denizlispor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Stadı'nda Çakır'ın düdük çalacağı müsabaka yarın saat 14.00'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Denizlispor'da Teknik direktör Bülent Uygun, son maçlarda iyi bir futbol ortaya koyduklarını ve başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, Gençlerbirliği'ni de yeneceklerini iddia ederek, "Önemli eksiklerimiz bulunuyor. Formayı vereceğimiz futbolcularımıza inancımız tam. Taraftarımızın desteğini alamayacağız ama 3 puan için en iyi şekilde mücadelemizi ortaya koyacağız. Denizlispor takımı hak ettiği yerlere gelecektir" yorumunu yaptı.

Yukatel Denizlispor sezonun ilk yarısında Eryaman Stadı'nda oynanan maçta rakibini 2-0 yenmişti.



