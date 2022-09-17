Denizlispor-Gençlerbirliği maç sonucu: 2-2

Spor Toto 1. Lig’de 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Altaş Denizlispor , evinde Gençlerbirliği engelini de aşamadı: 2-2. Maça hızlı başlayan Denizlispor 6. dakikada Ömer ile 1-0’ı buldu. Gençlerbirliği 12’nci dakikada penaltı kazandı, İlker atışı gole çevirdi: 1-1. Denizlispor’da bu kez Oğuz sahneye çıktı ve 21. dakikada takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Denizlispor 53. dakikada Gökhan Gül’ün golüne engel olamadı. Bu sonuçla Denizlispor 2 puana yükselip sonuncu sıradan kurtulamadı. Gençlerbirliği ise puanını 6 yaptı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada ceza alanına ortasına gönderilen topla buluşan Ömer, penaltı noktasından plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

12. dakikada Mustafa ile Barış’ın ceza sahası içindeki mücadelesi sonrası VAR’dan uyarı alan hakem, izlediği pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi. Topun arkasına geçen İlker, yerden plase vuruşla kaleci ile topu ayrı köşelere gönderdi. 1-1

21. dakikada Gökhan’ın vuruşu sonrası kaleciden dönen top Oğuz’un önünde kaldı. Oğuz, penaltı noktasından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

28. dakikada Ömer’in yaklaşık 30 metreden vuruşunda kaleci son anda topu çeldi ama top yan direkten döndü. Pozisyonu takip eden Mustafa’nın kale sahası sol çaprazından şutu yine direkten döndü. Tehlikeyi defans uzaklaştırdı.

53. dakikada serbest vuruşu kullanan Gökhan, barajdan dönen topu gelişine vurarak ağlarla buluşturdu. 2-2

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Tarık Güldal xx, Kemal Mavi xx, Özcan Sultanoğlu xx

Denizlispor: Abdülkadir xx, Gökhan Süzen xx, Oğuz xx (Hakan Çinemre dk. 78 ?), Schwechlen xx, Emre xx, Okan xx (Berkant dk. 62 x), Muhammed xx, Mustafa xx, Ömer xx, Mayi x (Erdal dk. 27 x), Asım xx (Oğuzhan dk. 78 ?)

Yedekler: Hüseyin, Muhammed Özkan, Bekir, Muhammed Eren, Alaattin, Ahmet,

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gençlerbirliği: Übeyd xx, Musa xx (Seyit dk. 61 x), Mert xx, Abdullah xx, Aksel xx (Belyaev dk. 84 ?), Ahmet Arda xx, Gökhan Gül xx, Barış xx, Grechyshkin xx, Serdarcan xx, İlker xx (Sami dk. 89 ?)

Yedekler: Onur, Atalay, Ataberk, Zafer, Kağan, Ahmet Enes, Ulusoy

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Ömer (dk. 6), Oğuz (dk. 21) (Denizlispor), İlker (dk. 12), Gökhan (dk. 53) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Mustafa, Oğuz, Emre, Berkant (Denizlispor)