Denizlispor - Gençlerbirliği maç sonucu: 2-1

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Bursaspor 'a 1-0 yenilerek alt sıralardan uzaklaşamayan Altaş Denizlispor , evinde Gençlerbirliği'ni geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek rahat nefes aldı. Konuk Gençlerbirliği maçın 26'ncı dakikasında Barış'la 1-0'ı buldu ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Denizlispor 51'inci dakikada golcüsü Ömer'le skora dengeyi getirdi: 1-1. Djedje 78'inci dakikada sahneye çıkarak Denizlispor'u öne geçirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Denizlispor puanını 42'ye çıkarıp 12'nci sıraya yükseldi. Gençlerbirliği de 42 puanda kaldı.

14'üncü dakikada Altaş Denizlispor ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Oğuz'un kafa vuruşu direğin yanından dışarı gitti.

26'ncı dakikada konuk takım Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan çizgiye inen Sallallich'in içeriye çevirdiği topa gelişine vuran Barış meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

32'nci dakikada Altaş Denizlispor gole yaklaştı. Gökhan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Oğuz'un kafa vuruşunu kaleci Übeyd, çizgiden çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

İlk yarı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

51'inci dakikada orta sahada yaptığı presle topu kazanan ve rakip ceza sahasının önüne kadar ilerleyen İlhan, yayın üzerinden Ömer'e şık bir arapası gönderdi. İlhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer yerden sert vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1.

71'inci dakikada orta sahada topu kazanan İlhan'ın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mayi'nin gelişine vuruşu yan direğin dibinden dışarıya gitti.

78'inci dakikada sol kanattan gelişen Altaş Denizlispor atağında İlhan'ın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Djedje'nin sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ve Altaş Denizlispor, Gençlerbirliği karşısında öne geçti: 2-1

90+5'inci dakikada rakibinden topu kapan Djedje'nin sol kanada aktardığı arapasta ceza sahası içinde topa gelişine vuran Erdal'ın şutu direkten döndü.

Maç 2-1 sonuçlandı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir (xxx) - Lopes (xxx), Oğuz (xx), Leo (xxx), Gökhan (xxx), Muhammed Gönülaçar (xxx), Djedje (xxx), Özer (xx) (Dk. 84 Asım), Mayi (xxx) (Dk. 79 Bekir Turaç), İlhan (xxx) (Dk. 84 Erdal), Ömer (xxx) (Dk. 67 Emre)

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd (x) - Ömürcan (x) (Dk. 81 Arda), Metehan (x), Gökhan (xx), Muhammed (x), Tshibola (x), Grechyshkin (x) (Dk. 81 Eleke), Barış (x) (Dk. 90 İlker), Sallallich (x) (Dk. 56 Aksel), Musa (x) (Dk. 81 Rahmettullah), Lima (x)

GOLLER: Dk. 51 Ömer, Dk. 78 Djedje (Denizlispor), Dk. 26 Barış (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Gökhan, Özer (Denizlispor), Tshibola, Lima (Gençlerbirliği)

DHA