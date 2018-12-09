Denizlispor-Gençlerbirliği maç sonucu: 0-0

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Denizlispor ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı.

09 Aralık 2018, Pazar 18:21
- A +
Denizlispor-Gençlerbirliği maç sonucu: 0-0

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Denizlispor ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı.

Denizlispor: 0 - Gençlerbirliği: 0

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Oğuz Terzi, Hüseyin Aylak

Denizlispor: Stackhowiak, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural (Dk. 60 Burak Çalık), Ziya Alkurt (Dk. 90 1 Tisdell), Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Dk. 82 Burak Altıparmak), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Mbamba

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi (Dk. 71 Mert Nobre), Sessegnon (Dk. 83 Matei), Luccas Claro, Deniz Yılmaz (Dk. 86 Bekir Yılmaz), Selçuk Şahin, Alper Uludağ, Jailton

Sarı kartlar: Dk. 17 Aissati, Dk. 53 Deniz Vural, Dk. 74 Ziya Alkurt (Denizlispor), Dk. 23 Luccas Claro, Dk. 51 Deniz Yılmaz (Gençlerbirliği)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.