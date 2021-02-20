Denizlispor - Gençlerbirliği canlı

Süper Lig'in son sırasında yer alan ve bu sezon sadece 4 kez kazanabilen Denizlispor ile yine düşme potasında bulunan ve son haftalarda kötü sonuçlar alan Gençlerbirliği kritik 3 puan için mücadele ediyor. Ev sahibi Denizlispor, Hakan Kutlu yönetiminde sahasında kazanmak istiyor. Son 7 haftada sadece 1 puan alabilen Gençlerbirliği ise zorlu deplasmanda kazanmak istiyor.

MAÇTA İLK DÜDÜK ÇALDI.

Denizlispor 7. dakikada tehlikeli geldi. Ege temsilcisinin kontratağında Gençlerbirliği savunmada eksik yakalandı. Sagal topla birlikte ilerledi ve müsait pozisyondaki Mesanovic'i gördü. Bosnalı futbolcu rakibine bir feyk attıktan sonra şutunu çekti ancak kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

Denizlispor - Gençlerbirliği ilk 11'leri:

Denizlispor: Cenk, Özer, Leismann, Mustafa, Mohamed, Murawski, Diskerud, Recep, Mesanovic, Sagal, Rodallega

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Zargo, Polomat, Soner, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sandro

Denizlispor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Denizli Atatürk Stadı'nda hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği müsabakası, saat 16.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Yukatel Denizlispor, 26. haftaya 18 puanla son sırada girdi. İç sahada son 2 maçında yenilmeyen ve 4 puan toplayan yeşil-siyahlı ekipte cezalı Tiago Lopes yarın forma giyemeyecek.

Son 7 maçtır galip gelemeyen ve bu müsabakalarda sadece 1 puan alabilen Gençlerbirliği ise ligde 20 puanla 19. durumda yer alıyor. Son 5 deplasman maçında sahadan galibiyetle ayrılamayan Başkent temsilcisi, ligde son 3 maçta fileleri havalandıramadı.

Ligin ilk devresinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, rakibiyle Süper Lig'de oynadığı 41 müsabakada 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 71 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 60 gol gördü.



