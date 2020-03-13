Denizlispor - Gençlerbirliği (CANLI)

Süper Lig'de son iki haftada BTC Türk Yeni Malatyaspor'u yenip, deplasmanda Fenerbahçe ile berabere kalan Yukatel Denizlispor, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. 28’er puanı bulunan ve ateş hattından tamamen uzaklaşmaya çalışan iki takım, bugün kozlarını paylaşacak. Atatürk Stadı’ndaki mücadele öncesi Denizlispor da Gençlerbirliği de galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Kazanan taraf, puanını 31 yapacak ve ligde kalma yolunda dev bir adım atacak.

Karşılaşma corona virüse karşı alınan önlemler nedeniyle seyircisiz oynanıyor.

Yukatel Denizlispor'un ilk 11'i: Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Onazi, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega, Oscar

Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Nordfeldt, Ahmet, Halil, Berat, Fabricio, Sessegnon, Sio, Toure, Mats, Candeias, Flavio

Denizlispor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Stadı'nda Çakır'ın düdük çaldığı müsabaka saat 14.00'te başladı. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Yukatel Denizlispor sezonun ilk yarısında Eryaman Stadı'nda oynanan maçta rakibini 2-0 yenmişti.



