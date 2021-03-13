Denizlispor Gaziantep maçını bekliyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeşil-siyahlı futbolcular, Gaziantep Futbol Kulübü Spor Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Karşılaşma öncesi Kovid-19 PCR testinden geçen yeşil-siyahlı ekipte herhangi bir pozitif sonuca rastlanmadı.

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Radoslaw Murawski ve Muris Mesanovic, yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Fabiano Leismann ve Özgür Çek’in yanı sıra, ağrıları bulunan Recep Niyaz Gaziantep’e götürülmedi.

Yeşil-siyahlı kafilede şu isimler bulunuyor:

Cenk Gönen, Hüseyin Altıntaş, Mustafa Yumlu, Görkem Can, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Tiago Lopes, Sakıb Aytaç, Ben Mohamed, Özer Özdemir, Kubilay Aktaş, Hasan Ayaroğlu, Hadi Sacko, Marvin Bakalorz, Mix Diskerud, Mathieu Dossevi, Angelo Sagal, Hugo Rodallega, Veton Tusha, Ali Yavuz Kol.

Kalyon Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak Gaziantep-Yukatel Denizlispor karşılaşmasında, hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

DENİZLİ (AA)