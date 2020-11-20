Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Bu sezon sadece tek galibiyet alan ve çıkış yakalamak isteyen Denizlispor rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Ligdeki son 7 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 2 galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, Denizli ekibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisine devam etmek istiyor.

Denizlispor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Denizli Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligdeki son 7 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 2 galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, Denizli ekibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisine devam etmek istiyor.

3 oyuncu karantinada

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, bu karşılaşmada 3 oyuncudan yararlanamayacak. Yeni tip koronavirüse yakalanan ve halen izolasyon süreci devam eden 3 oyuncu, Denizli deplasmanında takımdan uzak kalacak.

Öte yandan, milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca ve Vetrih uzun bir yolculuğun ardından Gaziantep’e geldi ve tek antrenmana çıkarak Denizli’ye gidecek kafilede yer alacak.