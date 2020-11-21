Denizlispor - Gaziantep (CANLI)
Süper Lig'in 9. hafta maçında Denizlispor ile Gaziantep Fk kozlarını paylaşıyorlar. Bu sezon 7 maçta sadece 1 kez kazanan Denizlispor, kötü gidişi bu maçta durdurmak istiyor. Gaziantep FK ise deplasmanda galibiyet arıyor. Denizlispor - Gaziantep FK maçının detayları ve maçın canlı skor takibi Fanatik.com.tr'de... 25. dakikada Gaziantep FK, Kenan Özer'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. Bu sezon sadece tek galibiyet alan ve çıkış yakalamak isteyen Denizlispor, rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Ligdeki son 7 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 2 galibiyeti bulunan Gaziantep FK ise Denizli ekibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisine devam etmek istiyor.
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Maç başladı.
25. dakikada Gaziantep FK, Kenan Özer'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Denizlispor - Gaziantep FK ilk 11'ler
Denizlispor: Pantilimon, Lopez, Leismann, Oğuz, Bergdich, Murawski, Aissati, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodallega
Gaziantep: Günay, Oğuz Ceylan, Kana-Bıyık, Tosca, Djilobodji, Olkowski, Vetrih, Maxim, Mirallas, Kenan, Muhammet
Ligdeki son 7 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 2 galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, Denizli ekibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisine devam etmek istiyor.
3 oyuncu karantinada
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, bu karşılaşmada 3 oyuncudan yararlanamayacak. Yeni tip koronavirüse yakalanan ve halen izolasyon süreci devam eden 3 oyuncu, Denizli deplasmanında takımdan uzak kalacak.
Öte yandan, milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca ve Vetrih uzun bir yolculuğun ardından Gaziantep’e geldi ve tek antrenmana çıkarak Denizli’ye gidecek kafilede yer alacak.