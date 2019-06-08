Denizlispor gaza basacak

Denizlispor gaza basacak

08 Haziran 2019, Cumartesi 15:42
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Denizlispor gaza basacak

DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Denizlispor'da yönetim pazartesi gününden itibaren iç ve dış transferde atağa kalkacak.
9 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de yeni sezon öncesi hedefini ilk 5 olarak belirleyen yeşil-siyahlılarda başkan Ali Çetin ve teknik direktör Yücel İldiz, fikir alışverişinde bulunup kulübün yol haritasını çizecek. Denizlispor'un önce iç transferi bitirip, ardından dış transferde imzaları tek tek attıracağı öğrenildi. Transfer için kolları sıvayacaklarını dile getiren Başkan Çetin, "Yücel hocamızla bir araya gelip çalışmalara başlayacağız. Kimse merak etmesin. Denizlispor'a yakışacak oyuncularla anlaşacağız" dedi.


 

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