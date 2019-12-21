Denizlispor galibiyete kilitlendi

Başkan Ali Çetin zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını ancak tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi. Takımlarının her hafta performansı yükselttiğini dile getiren Ali Çetin, "Seyircimizin de desteğiyle 3 puana ulaşmak istiyoruz. Önümüzde son 2 maçımız kaldı. 2'de 2 yapıp ilk yarıyı iyi bir noktada bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Ligde son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-siyahlılarda sakatlığı devam eden sol bek Bergdich ve sarı kart cezalısı stoper Mustafa Yumlu, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Son 4 haftada topladığı 10 puanla büyük moral kazanan Denizlispor'da yönetim Alanyaspor maçı öncesi bilet fiyatlarında indirim yaptı. Taraftar desteğini arkasına alıp iyi bir atmosfer yaratmak isteyen Denizlispor'da bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, kapalı ve maraton 30, kale arkaları 10 TL olarak belirlendi.



