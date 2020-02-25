Denizlispor galibiyete hasret kaldı

Ligde son galibiyetini 15. haftada Trabzonspor deplasmanında 2-1’lik skorla aldıktan sonra 8 maçta 3 beraberlik ve 5 yenilgi alan Yukatel Denizlispor, 23. haftayı 24 puan ve averajla 13. sırada tamamladı. Yeşil-siyahlı ekip, düşme hattındaki MKE Ankaragücü’nün 4 puan önünde yer alıyor.

Galip gelemediği son 8 haftada Aytemiz Alanyaspor’a 5-1 yenildikten sonra MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Yukatel Denizlispor, ikinci yarının ilk 2 haftasında Galatasaray’a 2-1, Fraport TAV Antalyaspor’a 3-0 yenildi.

Denizlispor, daha sonra Göztepe ile 1-1, İttifak Holding Konyaspor’la golsüz berabere kaldıktan sonra 22. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor’a 1-0 mağlup oldu.

22. haftanın ardından teknik direktör Mehmet Özdilek’le yollarını ayıran ve Bülent Uygun’u takımın başına getiren yeşil-siyahlı ekip, Uygun yönetimindeki ilk müsabakada Kasımpaşa’ya 2-0 kaydetti.

Yukatel Denizlispor, 24. haftada 1 Mart Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak.

AA