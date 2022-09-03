Denizlispor galibiyet istiyor

Denizli Atatürk Stadı'nda Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Denizlispor 'da sakatlığını atlatan golcü Ömer Şişmanoğlu görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları loca önü 200, B-D üst 90, A-E üst 75, A-E alt 60, maraton 45 ve misafir 50 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Mesut Bakkal, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "İlk 3 haftada istediğimiz sonuçları alamadık. Eksiklerimiz de vardı. Ancak bu maçtan galibiyetle ayrılıp yeni bir sayfa açacağız" dedi.

DHA