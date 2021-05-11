Galatasaray, Süper Lig’in 41. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak maç saat 20.30’da başladı. Ligde geride kalan 40 haftada 38 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Haftaya 78 puan 3. sırada giren Galatasaray, lider Beşiktaş’ın 3, ikinci Fenerbahçe’nin ise 1 puan gerisinde bulunuyor. Geride kalan 38 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyetle 28 puan toplayabilen ve son sırada yer alan Yukatel Denizlispor’un ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray 6-1 kazanmıştı.

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Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maç saat 20.30'da başladı. beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Denizlispor - Galatasaray 11'ler...

Denizlispor: Abdülkadir, Ali, Sakıb, Muhammed, Leisman, Hasan, Diskerud, Tusha, Murawski, Recep, Rodallega

Galatasaray: Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil Dervişoğlu

Şampiyonluk ümitleri için gözler Beşiktaş maçında

Süper Lig’de 40. haftada sahasında lider Beşiktaş’ı 3-1’lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk umutlarını son 2 maça taşıdı. Şampiyonluk şansını sürdürebilmesi için Galatasaray’ın Denizli deplasmanından galibiyetle dönmesi, aynı saatte başlayacak maçta da lider Beşiktaş’ın Fatih Karagümrük karşısında puan kaybetmesi gerekiyor. Lider Beşiktaş’ın, Fatih Karagümrük’ü yenmesi durumunda da Galatasaray’ın şampiyonluk ümitleri sona erecek.

Galatasaray’da tek eksik

Sarı-kırmızılı ekipte bir oyuncu Yukatel Denizlispor’a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci tamamlanan Oghenekaro Etebo, teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda sahaya çıkabilecek.

Beşiktaş derbisinde sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, Denizli temsilcisine karşı görev yapamayacak.

Galatasaray’da müsabaka öncesinde Arda Turan, Ryan Donk ve Etebo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Son 7 maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 7 müsabakada yenilmedi. Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son 4 müsabakayı kazanan Galatasaray, 7 maçta 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

Galatasaray ile Denizlispor 42. maçta

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig’de 42. kez birbirlerine rakip olacak. İki ekip arasında geride kalan 41 maçın 27’sini Galatasaray galibiyetle kapattı, 6’sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı takımın toplam 80 golüne, Denizli ekibi 37 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı, Galatasaray 6-1 kazandı.

Denizli’deki maçlar

Galatasaray, 1983-1984 sezonunda ilk kez Süper Lig’de mücadele etmeye başlayan Denizlispor’a deplasmanda yapılan maçlarda galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu. İki takım lig tarihinde Denizli’de 20 maça çıkarken, bunlardan 12’sini sarı-kırmızılılar, 3’ünü yeşil-siyahlılar kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti. Deplasmanda rakibine 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 19 gol gördü.