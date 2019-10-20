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Galatasaray beraberliği sonrası evinde Antalya’ya 1-0 yenilen Fenerbahçe’de imdada milli ara yetişti. Takımda çok sayıda sakat oyuncu olması Ersun Yanal’ı on biri şekillendirme konusunda epey zora sokmuştu. Son olarak takımın Alman yıldız Max Kruse’nin kasık problemi yüzünden Denizli kafilesinde yer almadığı açıklandı. Dirar da sahada yer almayacakken, milli maçta sakatlanan Emre ve uzun süredir formadan uzak olan Hasan Ali kadroda yer aldılar.

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İlk iki haftadan sonra galibiyet göremeyen Denizli’de 5-1’lik Yeni Malatya yenilgisi sonrası teknik adam değişikliğine gidilmiş Yücel İldiz yerine Mehmet Özdilek göreve getirilmişti. Takımda sakatlığı bulunan Rodallega’nın yerine Mehmet Özdilek, Estupinan’a forma vereceğini açıkladı.

İSTATİSTİKLER NELER SÖYLÜYOR?

• Fenerbahçe son 7 maçta rakibini yenmeyi başardı.

• İki takım arasında Denizli’nin sahasında oynanan son 5 maçta 2,5 gol barajı aşılmadı.

• Denizlispor 5 maçtır galibiyet göremedi.

• Denizlispor’un ligde son Malatya maçı dışında bu sezon tüm maçları 2,5 altında bitti.

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• Misli.com üyelerinin %72’si bu maçta tercihini Fenerbahçe galibiyetinden yana kullanmış durumda.

• Maçın başlama düdüğü ile birlikte canlı iddaa oynayabileceğiniz mücadelenin öne çıkan bahisleri ise “Sıradaki Gol” ve “ Ev Sahibi / Deplasman Gol Alt/Üst” oyunları oluyor.

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Yeni Malatyaspor deplasmanından 5-1’lik mağlubiyetle ayrılan Denizlispor’da teknik direktörlüğe Yücel İldiz’in yerine Mehmet Özdilek getirildi.

Takımın önemli silahlarından Rodallega’nın sakatlığı var. Kolombiyalı oyuncu Fenerbahçe’ye karşı görev alamayacak.

Sahasında ağırladığı Antalyaspor’dan sürpriz bir mağlubiyet alan Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Dirar, Ferdi ve Kruse kadroya alınmadı. Emre Belözoğlu ise kadroya dahil edildi.

Denizlispor’da hoca değişimi takıma olumlu yansıyabilir ancak Rodallega’nın yokluğu onlar adına büyük handikap. Fenerbahçe, deplasmanda da olsa cazip oranıyla 3 puana yakın.



