Süper Lig'de 32. haftanın perdesi Kadıköy'de kapanacak. Fenerbahçe ile Denizlispor, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Sarı Lacivertli takımın başında ilk maçına çıkacak. 2 maçtır kazanamayan Kanarya, sahadan 3 puanla ayrılması halinde Galatasaray'ı sollayacak ve 2. sıraya yerleşecek. 2005 yılından beri Fenerbahçe karşısında galibiyete hasret kalan Horozlar ise İstanbul'da sürprizyapmanın peşinde olacak. Hakan Kutlu'nun öğrencileri, zafere uzanarak, ligde kalma yolunda ümitlenmek istiyor.

Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

5 Nisan Pazartesi günü Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ligde yaptığı 30 müsabakada 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 59 puan yazdırdı. Son 2 maçını kazanamayan sarı-lacivertli takım, 32. haftaya 3. sırada girdi. Fenerbahçe, Denizlispor’u yenmesi halinde Galatasaray’ı geçecek ve 62 puanla ikinci sıraya yükselecek.

Denizlispor, Süper Lig’de yaptığı 29 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-siyahlı takım, 32. haftaya 25 puanla 21. ve son sırada girdi.

Emre Belözoğlu’nun teknik sorumlu olarak ilk maçı

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Sarı Lacivertli takımın başında ilk maçına çıkacak. Emre Belözoğlu, 2019-2020 sezonu sonunda uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlık görevini üstlendiği Fenerbahçe’de futbolculuk kariyerini noktalamıştı. Sezon başından bu yana sarı-lacivertli takımın sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart’ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe’de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek. Sarı Lacivertli ekipte sakatlıkları süren Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar, takımdaki yerlerini alamayacak. Ayrıca 2 futbolcu da rahatsızlıkları gerekçesiyle müsabakada görev yapamayacak.

6 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe’de 6 futbolcu, Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı Lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Ernesto Sosa, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 33. haftasında 8 Nisan Perşembe günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.

İç sahada son 4 maçta 3 mağlubiyet

Bu sezon sahasında yaşadığı mağlubiyetlerle dikkati çeken Fenerbahçe, Denizlispor maçını kazanarak moral bulmak istiyor. Sarı Lacivertiler, iç sahada oynadığı son 4 lig müsabakasında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Ülker Stadı’nda son galibiyetini 30 Ocak’ta 1-0’lık skorla Çaykur Rizespor karşısında alan Fenerbahçe, yarın kazanması halinde sahasında 65 gün sonra 3 puanla tanışacak. Fenerbahçe, iç sahada çıktığı 15 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe ile Denizlispor 42. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig’de 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 41 maçta sarı-lacivertliler 27, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 10 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin lig maçlarındaki 93 golüne, Denizlispor 36 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Denizli’de yapılan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Denizlispor galibiyete hasret

Denizlispor, Süper Lig’de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta rakibini mağlup edemedi.

Fenerbahçe karşısında ligde son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0’lık sonuçla alan yeşil-siyahlı takım, daha sonraki 13 karşılaşmadan 9’unu kaybetti, 4’ünde berabere kaldı.

Fenerbahçe, son 9 maçın 8’ini kazandı

Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 9 maçın 8’inde sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2019-2020 ve 2020-2021’de oynadığı maçların 8’ini kazandı. Bu süreçte 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Denizlispor’un İstanbul’da galibiyeti yok

Fenerbahçe ile Denizlispor arasında İstanbul’da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertli ekibin büyük üstünlüğü dikkati çekiyor. İstanbul’da yapılan 19 lig maçında Fenerbahçe 16 galibiyet alırken, 3 karşılaşma berabere sonuçlandı. Denizlispor, Fenerbahçe’ye karşı deplasmanda galibiyet elde edemedi. İstanbul’da Fenerbahçe’nin 61 golüne, Denizlispor 17 golle karşılık verebildi. Denizlispor, İstanbul’daki beraberliklerini 1995-1996 sezonunda 0-0, 2006-2007 ile 2019-2020’de ise 2-2’lik skorlarla aldı. Bu arada, 1983-1984 sezonunda iki takımın lig tarihindeki ilk sınavı, Fenerbahçe’nin cezası nedeniyle Eskişehir’de oynanmış ve sarı-lacivertli takım 3-1 galip gelmişti.

Fenerbahçe’nin farklı galibiyetleri

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden 2’sini Denizlispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy’de yaptığı maçlardan 7-0’lık sonuçlarla galip ayrıldı.