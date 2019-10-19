Milli takım arası öncesi Antalyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertli takım deplasmanda kazanarak yeni bir seri yakalamanın peşinde olacak. Süper Lig'e muhteşem başlayan ve ilk iki maçını kazanan ancak son 5 haftada kazanamayan ve Mehmet Özdilek'i takımın başına getiren Denizlispor ise Fenerbahçe karşısında kazanmak istiyor.

Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 7. haftada konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 yenilmişti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta hanesine 11 puan yazdırdı. Ev sahibi Yukatel Denizlispor'un ise ligde 8 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe'de tek eksik Nabil Dirar

Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı öncesinde Nabil Dirar dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan futbolculardan Hasan Ali Kaldırım'ın, Denizli deplasmanında forma giymesi bekleniyor. Sakatlıklarını atlatan fakat maç eksiklikleri bulunan Victor Moses ve Garry Rodrigues ile milli karşılaşmalar dolayısıyla lige verilen arada sakatlıklar yaşayan ancak son antrenmanlarda takıma katılan Emre Belözoğlu ve Max Kruse, teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda oynayabilecek. Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bek pozisyonunda görev yapan Nabil Dirar ise henüz sakatlığını atlatamadığı için Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Denizlispor 39. randevuda

Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 39. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 38 maçta sarı-lacivertliler 25, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 87 golüne, Denizlispor 33 golle karşılık verdi. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Fenerbahçe, deplasmanda 2-0, evinde de 3-1'lik skorlarla kazandı.

Denizlispor galibiyete hasret

Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 10 maçta galibiyete ulaşamadı. Fenerbahçe karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 10 randevudan 7'sini kaybetti, 3'ünde berabere kaldı.

Fenerbahçe son 6 maçı kazandı

Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 6 maçı da üçer puanla kapattı. Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında oynadığı maçlarda galip geldi.

Denizli'deki maçlar

Fenerbahçe ile Denizlispor arasında Denizli'de yapılan lig maçlarında Fenerbahçe'nin 4 galibiyet fazlası bulunuyor. İki takım arasında Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan 19 lig maçında Fenerbahçe 8, Denizlispor 4 galibiyet elde ederken, 7 maç da berabere sonuçlandı. Denizli'de sarı-lacivertlilerin 25 golüne, yeşil-siyahlılar 17 golle yanıt verdi. Evindeki son 4 lig maçında Fenerbahçe'ye gol atamayan yeşil-siyahlılar, son 3 karşılaşmayı ise yitirdi.

Fenerbahçe'nin farklı galibiyetleri

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.