Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp açıklamasına göre, yeşil-siyahlı futbolcular, 3 günlük iznin ardından Haluk Ulusoy Tesisleri’nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idman, pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-siyahlı ekibin antrenmanı öncesi, futbolculardan Hasan Ayaroğlu’nun doğum günü pasta kesilerek kutlandı.