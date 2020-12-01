Denizlispor, Fenerbahçe maçı çalışmalarına başladı
Süper Lig ekibi Denizlispor, 11. haftada konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Denizlispor’da sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Süper Lig’in 11. Haftasında Denizlispor, Fenerbahçe’yi 6 Aralık Pazar günü saat 19.00'da evinde konuk edecek. Hazırlıklara başlayan yeşil siyahlı ekip, akşam saatlerinde Teknik Direktör Kenan Atik'in yönetiminde yaklaşık 1 saat süren antrenmanda kondisyon çalışmaları gerçekleştirildi. Denizlispor’da sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
İHA