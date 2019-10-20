Denizlispor - Fenerbahçe canlı izle

Milli takım arası öncesi Antalyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor ile karşılaşıyor. Sarı-Lacivertli takım deplasmanda kazanarak yeni bir seri yakalamanın peşinde. Süper Lig'e muhteşem başlayan ve ilk iki maçını kazanan ancak son 5 haftada kazanamayan ve Mehmet Özdilek'i takımın başına getiren Denizlispor ise Fenerbahçe karşısında kazanmak istiyor.

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Maç başladı

Mücadelenin ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe'den geldi. Henüz 4. dakikada Emre Belözoğlu ceza sahası dışında tam yay üzerinde plase bir vuruşla topa vurdu. Kaleci Adam Stackhowiak, başarılı bir kurtarışla topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın 7. dakikasında bu kez tehlikeli gelen Denizlispor oldu. Sol taraftan son çizgiye inen Barrow kale sahasına ortaladı fakat Denizlispor'dan kimse topa dokunamadı.

Karşılaşmanın ilk kartı Denizlispor'dan Sapunaru'ya çıktı. 8. dakikada Ozan Tufan çalımlarla giderken Sapunaru'nun faulüne maruz kaldı. Hakem Fırat Aydınus tereddütsüz bir şekilde sarı kartını çıkardı.

25. dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Sacko ortasını yaptı fakat Fenerbahçe'de savunma arka direkteki Estupinan'a vuruş izni vermedi.

Karşılaşmada iki ekip de temkinli bir şekilde oyun ortaya koydu bu dakikaya kadar. Dakikalar 29'u gösterdiğinde Denizlispor şansını uzaktan denedi. Murawski'nin ceza sahası dışından çektiği şut, az farkla auta gitti.

Tolga Ciğerci ile gelen gol

Karşılaşmanın 39. dakikasında Tolga Ciğerci Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Isla'nın ortasında Muriqi kafayı vurdu. Direkten dönen top Tolga'nın önünde kaldı ve 27 yaşındaki futbolcu yakın mesafeden sağ ayağıyla vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi.

45+1. dakikada Denizlispor'dan Aissati sarı kartı gören isim oldu. Aissati Tolga'ya yaptığı hareket sonrası Aydınus tarafından kartla cezalandırıldı.

Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 11'leri

Denizlispor: Adam, Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Oscar

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Emre, Ozan, Tolga, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi

Maçtan notlar

Fenerbahçe’de sezon başı kampında sakatlanan Serdar Aziz de tıpkı Hasan Ali Kaldırım gibi 148 gün sonra 11'de döndü. Serdar defansın göbeğinde Zanka ile görev yaptı. Garry Rodrigues de tedavisini tamamlayıp 2 maç sonra takıma dahil oldu.

İlk haftada oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanıp aylarca formasından uzak kalan Victor Moses’ın da hasreti sona erdi. Milli arada tamamen iyileşen Nijeryalı kanat oyuncusu Denizli’deki kafilede yer alırken maça yedek kulübesinde başladı.

Kaptan Emre sahada

Milli takımda kaburgalarından sakatlanan Emre Belözoğlu tedavisini tamamlayıp Denizli Atatürk Stadı’nda takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Fenerbahçe’de sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almayan Nabil Dirar ve Max Kruse de bu karşılaşmada görev alamadı.

Ersun Yanal yıllar sonra Denizli'de

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, daha önce görev yaptığı Denizlispor’a rakip oldu. Yeşil siyahlılarda 1996 yılında ve 1998-2000 seneleri arasında çalışan Yanal, yıllar sonra Atatürk Stadı’na çıktı. İki takım da 10 sene sonra Denizli’de karşı karşıya geldi. Son olarak 2009-2010 sezonunda 09 Ağustos 2009’da Denizli’de karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Fenerbahçe rakibini Guiza’nın golleriyle 2-0 yendi. Fenerbahçe, 2005-2006’da ise bu statta şampiyonluğu kaybetti. Kümede kalma savaşı veren Denizlispor’la 34'üncü Haftada karşılaşan sarı lacivertliler rakibiyle 1-1 berabere kalırken, şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptırdı.

Özdilek ilk sınavında

Yukatel Denizlispor’un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek, Fenerbahçe karşısında takımıyla birlikte ilk resmi müsabakasına çıktı. Ligde çıktığı son 5 maçta galibiyet alamayan Denizlispor, sahaya sakatlığı süren Hugo Rodallega’dan yoksun çıktı. Yeşil siyahlı ekipte teknik direktör Özdilek ileri uçta Oscar Estupinan’a şans verdi. Ev sahibi Denizlispor’un en önemli gol ayaklarından Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega sakatlığı yüzünden forma giyemedi. Kolombiyalı futbolcunun yokluğunda on birde vatandaşı Estupinan görev aldı.

Taraftardan yoğun ilgi

Denizlispor ve Fenerbahçe’nin lig tarihinde 39'uncu kez karşı karşıya geldiği karşılaşma öncesinde taraftarlar, 19 bin kişilik Denizli Atatürk Stadı’nı tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 400 Fenerbahçe taraftarı kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi. Denizlisporlu futbolseverler Türk bayraklarıyla koreografi yaparak görsel şölen sundu. Maraton tribününde de "Türk milleti ordusunun yanında" yazılı dev bayrak açıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ve Denizlispor Başkanı Ali Çetin ile birlikte karşılaşmayı protokol tribününden izledi.