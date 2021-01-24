Süper Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret kalan ve mali anlamda zor günler geçiren Denizlispor, 21. hafta maçında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Son galibiyetini 23 Aralık'ta alan ve 14 puanla son sırada yer alan Horozlar, güçlü rakibi karşısında bir sürpriz yapmanın peşinde olacak. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından Beşiktaş'a farklı kaybeden ve 27 puanla 8. sırada yer alan Karagümrük ise evine 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Denizlispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Denizlispor - Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Fabiano, Muhammet, Bergdich, Recep, Murawski, Mesanovic, Sagal, Varela, Rodallega

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Campi, Roco, Balkovec, Koray, Ndao, Borini, Ndiaye, Bertolacci, Sobiech

Denizlispor'da Mustafa Yumlu, Özgür Çek ile Bakalorz, Karagümrük'te ise Zukanovic, Biglia ve Jorquera sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecekler.