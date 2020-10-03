Yeşil-siyahlılarda cezası sona eren forvet Sacko görev verilmesi halinde oynayabilecek, sakatlığı süren yeni transfer Varela ise kadroda yer almayacak. Teknik direktör Robert Prosinecki, sezonun ilk galibiyetini alacaklarına inandığını söyledi. Hırvat çalıştırıcı, "Konyaspor geçen hafta Beşiktaş’ı yendi. Ancak biz maça hazırız, istediğimizi alacağız" dedi.

DENİZLİSPOR: Pantilimon - Leismann, Subotic, Mustafa, Sakıb, Bakalorz, Aissati, Recep, Sacko, Mesanovic, Rodallega

DHA