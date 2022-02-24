Spor Toto 1. Lig'de Altınordu galibiyetiyle nefes almasına rağmen geçen hafta deplasmanda Samsunspor'a 5-0 yenilerek düşme potasından çıkamayan Denizlispor , yarın evinde Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Okan ve Muğdat forma giyemeycek.

Bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, B-D üst 30, A-E üst 20, A-E alt 15, maraton 10 TL olarak belirlendi. Ligde 24 puanla 17'nci basamakta yer alan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mesut Bakkal, Boluspor karşılaşmasından mutlak 3 puan beklediklerini dile getirdi. Zor bir dönemde olduklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Artık her maç bizim adımıza final. Boluspor maçını kazanıp seri yakalamalıyız. Ben takımıma inanıyorum" dedi.

İHA