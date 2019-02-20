Yeşil-siyahlılar sezon başında Denizli'de görev alan Özköylü ile bu kez şampiyonluk yarışında kozlarını paylaşacak. Sezon öncesi göreve gelip ilk 8 haftada Denizlispor'un başında olan Osman Özköylü, kulüpte birçok sorun yaşadı. O dönem eski Başkan Mustafa Üstek ve yönetiminin 2 aydır kulüpte hiçbir ödeme yapmadığını iddia eden Özköylü, "Bizim evde çocuğumuz var. Evde karga beslemiyoruz, yaptığımız işin karşılığını bekliyoruz. Böyle devam edilirse beklentileri karşılayamayız" diyerek büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Takım bu açıklamanın ardından antrenman boykotu yaparken ligin 8. haftasında 3-0 kaybedilen Ümraniyespor maçından sonra Özköylü dönemi sona erdi. Deneyimli çalıştırıcı o dönem gider ayak yönetimi yine eleştiri yağmuruna tuttu. Denizlispor'da sağlıklı bir ortam göremediğini belirten Özköylü, "Yıllarca bu noktaya gelemeyen takım ligin dördüncüsü olmuş benim kuyumu kazdılar" şeklinde konuştu.

12. haftada ligdeki rakiplerden Osmanlıspor'a imza atan 47 yaşındaki teknik adam, Başkent ekibiyle 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak takımı Süper Lig potasına taşıdı. Denizlispor'da Özköylü'nün yerine gelen Yücel İldiz de yeşil-siyahlılarla 14 maçlık yenilmezlik serisi elde ederek liderlik koltuğunu kaptı. Son yenilgisini Özköylü döneminde Ümraniye'de yaşayan Denizlispor'un bileği bir daha hiç bükülmedi.

Yeşil-siyahlı ekip, maçı kazandığı takdirde bitime 11 hafta kala Süper Lig yarışında 6 puanlık avantajı cebine koyacak. Denizli'de futbolseverler şampiyonluk yarışının en kritik karşılaşması için geri sayıma geçti. Pazar günü Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakada tribünleri tıklım tıklım doldurması beklenen Denizlispor taraftarının Osman Özköylü'ye nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu. Yücel İldiz ise saha ve seyirci avantajlarını en iyi şekilde kullanmak istediklerini belirterek, "Çok ciddi bir rakiple karşılaşacağız. Osmanlıspor da tıpkı bizim gibi çok iyi bir seri yakaladı. Sahadan galibiyetle ayrılmak adına en iyi mücadelemizi göstereceğiz" dedi. Ege ekibinde Eskişehirspor maçında sarı kart gören stoper Abdulkadir cezalı duruma düştü. Sol bek Kerem Can ve orta saha Deniz'in ise cezası sona erdi.