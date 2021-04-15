Yukatel Denizlispor , Süper Lig ’in 35. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlayacak. 5 maçtır kazanamayan ve 26 puanla son sırada yer alan Denizlispor, evinde kazanıp son haftalara umutlu girmek istiyor. 9 maçtır 3 puan hasreti çeken ve 28 puanla 20. basamakta bulunan Erzurumspor ise kötü gidişara Denizli deplasmanında son vermeye çalışacak. Kritik karşılaşma öncesi Denizlispor'da önemli eksikler göze çarpıyor. Horozlar'da Ahmed, Murawski, Mohamed, Hüseyin ve Recep Niyaz, zorlu maçta sakatlıkları nedeniyle görev alamayacaklar. Takımla çalışmalara başlayan Özgür Çek'in ise maç kadrosunda olması bekleniyor. Dadaşlar'da ise kart cezalısı Cenk Ahmet, Denizli deplasmanında olmayacak. Tedavisi tamamlanan Novikovas ise formasına kavuşacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı Denizlispor, 2-1 kazanmıştı.

Denizlispor - Erzurumspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Nisan Cumartesi günü Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Denizlispor - Erzurumspor muhtemel 11'ler:

Denizlispor: Cenk, Oğuz, Mustafa, Fabiano, Kubilay, Diskerud, Bakalorz, Özer, Sakıb, Mesanovic, Rodallega

Erzurumspor: Szumski, Murat, Costa, Schwechlen, Bergdich, Omolo, Boumal, Aatif, Darri, Emrah, El Kabir