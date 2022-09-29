Denizlispor, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde gerçekleşen antrenmana, sakatlığı devam eden Kevin Mayi katılmazken, Djedje ve Özer Özdemir takımdan ayrı olarak fizyoterapist nezaretinde çalıştı.

3 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Erzurum'da oynayacağı maçın hazırlıklarını günde tek idmanla sürdüren yeşil siyahlılar, cumartesi akşamı İstanbul'a gidecek. Pazar günü İstanbul'da Eyüpspor Tesisleri'nde son idmanını yaptıktan sonra akşam saatlerinde uçakla Erzurum'a geçecek olan Denizlispor 'da, Mayi ve Djedje sakatlıkları sebebiyle Erzurumspor FK maçında forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Özer Özdemir'in ise durumu maç günü belli olacak.

Sezona iyi bir başlangıç yapamadıklarını ifade eden Teknik Direktör Mesut Bakkal, "Özellikle yaşadığımız sakatlıklar sebebiyle ideal bir kadro oluşturma konusunda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Kadro darlığı dolayısıyla hem maç içinde hamle şansımız hem de rotasyon yapma imkanımız çok kısıtlı. Erzurumspor deplasmanında Djedje ve Kevin Mayi sakatlıklarının sürmesi dolayısıyla forma giyemeyecek. Ağrıları bulunan ve tedavisi süren Özer Özdemir'in durumu maç günü netlik kazanacak" dedi.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen bir haftalık arada iyi çalıştıklarını kaydeden Bakkal, "Bundan önceki haftalarda ortaya koyduğumuz mücadeleyi biraz daha üst seviyelere çıkarır ve bireysel hataları minimuma indirirsek, istediğimiz puan ya da puanlarla sahadan ayrılacağımıza inanıyorum. Ligde her puanın büyük önemi var. Erzurum deplasmanında elimizden geleni sahaya yansıtmak ve puanla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

İHA