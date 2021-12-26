Denizlispor devreyi boynu bükük bitirdi

Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran yeşil-siyahlılar, 16 puanla 18'inci sırada yer alırken, camiayı endişe sardı. Teknik direktör Fatih Tekke ise alınan kötü sonuçları eksik futbolcuların çokluğuna bağladı.

İkinci yarıda onur mücadelesi vereceklerini belirten Fatih Tekke, "Erzurumspor maçıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Oyunla ilgili konuşmayacağım. Oyuncularım ciddi mücadele verdiler. Ummadığımız şeyler göz göre göre yapıldı. Oyuncularımın mücadelesi üst düzeydi. Eksiklere rağmen herkes elinden geleni yaptı. Pes edemeyiz. Sakatlarımız iyileşince daha iyi olacağız. Bu şehrin onurlu mücadelesini devam ettireceğiz" dedi.

DHA