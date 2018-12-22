Yıllar sonra Süper Lig potasında yer alıp taraftarını mest eden yeşil-siyahlılar, teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde muhteşem bir seri yakaladı.

Takımın başına 8'inci haftada geçen deneyimli teknik adam, yeşil-siyahlı ekibin başında çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Bu süreçte Afjet Afyonspor, Altay, Adanaspor, Boluspor, Giresunspor, Karabükspor ve İstanbulspor maçlarını kayıpsız geçen Denizlispor, sadece Balıkesirspor ve Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Muhteşem bir seri yakalayan Ege ekibi, 2010-2011 sezonunda sonra ilk kez 17'nci haftayı Süper Lig potasında tamamlamayı başardı.

Kariyerinde Kardemir Karabükspor'u 2 kez Süper Lig'e çıkaran Yücel İldiz, aynı başarıyı Denizlispor'da da yaşamak istediğini söyledi. Deneyimli teknik adam, İstanbulspor galibiyetiyle devreyi iyi bir konumda bitirdiklerini belirterek, "Hem skor hem de oyun olarak her şey bizim lehimizeydi. Gece Denizlispor adına aydınlık oldu. Devrenin son maçlarında konsantre olmak çok zordur. Ama oyuncularım gerçekten müthiş motive oldular. Özellikle ilk yarıda farkı yakalayabilirdik çok enteresan pozisyonlar kaçırdık. Ancak konsantremizi kaybetmedik. Gerçekten oyun kontrolünü ve disiplinini bozmadık. İkinci devre bize gereken golü attık.Takım olarak zorlu bir dönemi atlattık. Çok ciddi şekilde ikinci yarıya hazırlanmamız lazım. Eksikliklerimizi giderip bu kadroya yapacağımız nokta transferlerle Denizlispor camiasını, bize destek verenleri mutlu sona ulaştırmaya çalışacağız" dedi.

DHA



