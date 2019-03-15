Denizlispor deplasmanda bambaşka

Yeşil-siyahlılar son 8 dış saha maçında mağlup olmazken bu periyotta hanesine 18 puan yazdırdı. Son olarak sezonun ilk yarısında 6 Ekim 2018'de İstanbul'da Ümraniyespor'a 3-0'lık skorla boyun eğen Denizlispor daha sonra Altay, Boluspor, Kardemir Karabükspor, Gazişehir Gaziantep ve Elazığspor'u yenip, Balıkesirspor Baltok, Hatayspor ve Eskişehirspor deplasmanlarından da 1'er puanla döndü.

Denizlispor son 8 deplasman sınavında ağları 13 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü. Teknik direktör Yücel İldiz, Süper Lig yarışında her maçın final niteliğinde olduğunu söyledi. Kart cezalısı stoper Alperen dışında eksiklerinin bulunmadığını ifade eden İldiz, "Deplasmanda karşılaşacağımız Afyonspor'un da puanlara şiddetle ihtiyacı var. Her anlamda çok zor bir maç bizi bekliyor. Ben takımıma güveniyorum. Bu haftayı kazasız atlatıp, milli arayı moralli ve avantajlı girmek istiyoruz" diye konuştu. Denizlispor'da Yücel İldiz'in Alperen'in yokluğunda defansın göbeğinde Oğuz'u oynatması bekleniyor.