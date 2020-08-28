Denizlispor, Costal Pantilimon'a kanca attı

Denizlispor, İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Romanyalı file bekçisi Costel Pantilimon'u gündemine aldı.

28 Ağustos 2020, Cuma 19:22 Son Güncelleme:
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Denizlispor, Costal Pantilimon'a kanca attı

Aytemiz Alanyaspor'dan eski file bekçisi Cenk Gönen'i transfer eden Denizlispor, bonservisi Nottingham Forest'ta olan ve geçen sezonu Güney Kıbrıs Ligi takımlarından Omonoia Lefkoşa'da kiralık olarak geçiren Costal Pantilimon'a da kanca attı.

Kaleye bir deneyimli eldiven daha almak isteyen Ege ekibinin, Rumen file bekçisine resmi teklifi yaptığı ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi. Kariyerinde Politehnica Timisoara, Manchester City, Sunderland, Watford, Deportivo La Coruna gibi kulüplerde görev yapan 33 yaşındaki kaleci, 27 kez de Romanya Milli Takımı kalesini korudu.

DHA

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