Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor’a 1-0’lık skorla mağlup olan Denizlispor’da Teknik Sorumlu Kenan Atik, “Maçın 90+5. dakikasında gol yemek üzücü ama başımız dik, iyi futbol oynadık” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik, iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, “İlk yarı net 3 pozisyonumuz var. Maçın 90+5. dakikasında gol yemek üzücü ama başımız dik, iyi futbol oynadık. Başakşehir, Trabzonspor ve bugün Alanyaspor karşısında iyi mücadele ettik. Ligin en güçlü 3 takımıyla bu mücadeleyi verdik. Ben oyuncularımızı tebrik ettim. Başlarını kaldırmalarını söyledik. 90+5. dakikada gol yemelerine rağmen bu ligi hakkettiklerini gösterdiler bugün. Gelecek hafta Ankaragücü maçına hazırlanacağız ve başımızı kaldıracağız. Şu anda avantajlı biziz ve bu avantajımızı kullanacağız. Kendi ayağımız, kafamız ve vücudumuzla gelecek hafta Ankaragücü maçını bileğimizin hakkıyla inşallah puan veya puanlarımızı alıp bu ligde kalacağız” diye konuştu.