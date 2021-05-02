Haftalardır ligin dibinden kurtulamayan ve ligde tutunması mucizelere kalan Denizlispor, Süper Lig'in 39. haftasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Denizlispor, Karadeniz ekibi karşısında sahadan yenik ayrılırsa, resmen küme düşecek. Horozlar'da Ev sahibinde Ahmed Yasin, Sacko, Mustafa Yumlu, Diskerud, Ayman Ben Mohammed, Kubilay, kaleciler Hüseyin ve Cenk ile kart cezalısı Murawski kritik maçta forma giymeyecek. Rizespor’da ise sakatlıkları bulunan Fernando Boldrin, Baiano, Yasin Pehlivan ve Zafer Görgen ile sarı kart cezalısı Damjan Dokovic, Denizli deplasmanında olmayacak. Ligin ilk yarısında Rize’de oynanan karşılaşma, 1-1 sona ermişti.

Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Denizlispor, ligde son 4 haftaya 28 puanla son sırada girdi. Geçen sene Yukatel Denizlispor’da görev yapan teknik direktör Bülent Uygun’un çalıştırdığı 42 puanlı Çaykur Rizespor, son 4 haftaya düşme hattındaki Kasımpaşa’nın 5 puan önünde 13. sırada girdi.

Denizlispor - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler

Denizlispor: Abdulkadir, Özer, Fabiano, Oğuz, Sakıb, Bakalorz, Recep, Hasan, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Talbi, Selim, İsmail, Abdullah, Sabo, Boldrin, Michalak, Samudio, Remy

Denizlispor kazanmak zorunda

İki takım arasında daha önce oynanan 31 maçın 12’sini Denizlispor, 9’unu Çaykur Rizespor kazanırken 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde kalma şansını zora sokan, 28 puanla son sırada yer alan yeşil-siyahlı ekip umutlarını sürdürebilmek için bu maçta kazanarak rakiplerinin puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Düşme hattının birer basamak üzerinde yer alan 38’er puanlı Ankaragücü ve Kayserispor’un kazanması, Denizlispor’un da kaybetmesi durumunda, yeşil-siyahlı ekip Süper Lig’e veda eden ilk takım olacak.