Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Yukatel Denizlispor, evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Ev sahibi takım Mehmet Özdilek yönetiminde kötü gidişini bu maçta sonlandırmak istiyor. 14 puanla 10. sırada bulunan Çaykur Rizespor ise deplasmanda galibiyet peşinde.

Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Denizlispor - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler...

Denizlispor: Stachowiak - Lopes, Mustafa, Sapunaru, Bergdich, Sackey, Olcay, Aissati, Murawski, Barrow, Rodallega

Çaykur Rizespor: Gökhan - Morozyuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Vetrih, Samudio, Boldrin, Umar, Scepovic

Müsabakanın bilet fiyatları kale arkası ve misafir tribünü 20, maraton, A ve E tribünleri 40, kapalı D ve B üst 60, loca önü ve VIP 100 TL olarak belirlendi. İç sahadaki son 4 maçını kaybeden Denizli ekibi, Çaykur Rizespor müsabakasını kazanarak kötü gidişi sonlandırmak istiyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.