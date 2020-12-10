Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Ramazan Keleş yönetecek. Ege ekibinde tedavileri süren Sakıb, Özgür, Oğuz Yılmaz, Subotic ve Dossevi Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Ligde bu sezon yalnız 1 galibiyet alabilen, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 10 haftada 6 puan toplayıp düşme hattında sondan ikinci olan Denizlispor, şansının tutmadığı rakibi önünde zincir kırmaya çalışacak.

Lig tarihinde iki takım arasında oynanan 8 karşılaşmanın 7'sinde kazanan taraf Kasımpaşa olurken, 1 maçta da eşitlik bozulmadı. Denizlispor, Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 4 lig maçında gol atma başarısı gösteremedi. Ligde 5 maçtır süren galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak Denizlispor'un maça Pantilimon - Özer, Mustafa, Leismann, Bergdich, Sacko, Murawski, Bakalorz, Sagal, Aissati ve Rodallega ilk 11'yle çıkması bekleniyor.

DHA